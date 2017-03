Contradiscurso

Hai un par de semanas fixen un improvisado chamado a cartografíar o blogomillo para o revitalizar, axudando a nos (re)encontrar as diferentes eiras que compoñemos o seu territorio. Manolo Bragado acolleu con agarimo esa proposta, non só asumíndoa senón ofrecéndose xenerosamente a axudar a facela realidade. Foron moitas as que o secundaron, partillando o apuntamento no que a formulei. Moitas cadramos na necesidade da tarefa de indexarmos de novo o blogomillo, pero sen sabermos exactamente de que maneira, nin tampouco quen podería facelo.

O pasado día 9, Pedro Silva (o corazón de Blogaliza, a quen tanto lle debe o blogomillo) daba o primeiro paso publicando un bosquexo de “mapa no deserto”. Unha recompilación de blogues en galego, incompleta pero indispensábel, incluíndo as bitáculas máis visitadas de Blogaliza e tamén aquelas que xa foran indexadas polo twitter @blogsdopais. Un traballo que resultou nun ficheiro OPML, co que calquera puidermos importar esa relación de 72 blogues ao noso lector de feeds. Pode descargarse desde aquí.

Un inxente traballo que lle agradezo inmenso e que con certeza é a primeira pedra para a reactivación/reinvención do blogomillo. Ao seu esforzo quixen engadir un pequeno grao de area propio, consistente en converter esta primeira versión do directorio nunha listaxe de URL (dispoñíbel ao remate desta entrada). Fágoo a sabendas de que non todo o mundo emprega lectores de feeds (inda que poida resultar incríbel) e tamén para facilitar a súa difusión. Neste senso, lanzo desde aquí a proposta de que todos os blogues recollidos publiquemos este “primeiro padrón de habitantes do blogomillo” nas nosas bitáculas, nunha caste de meta-blogroll colaborativo.

Aliás, fago miñas as propostas que suxeriu Bragado: a creación dun novo servizo de sindicación dos contidos de todos os blogs; a realización dunha quedada ou encontro anual arredor do blogueo en galego ou a creación duns premios anuais que axudasen a visibilizar a súa diversidade e a pór en valor a súa excelencia.

Para que esas e outras ideas teñan opcións reais de se facer realidade (neste 2016?) propoño poñermos en marcha como primeiro espazo de encontro (aberto a todas as blogueiras que quixeren colaborar) unha lista de correo do blogomillo [anímaste a creala Pedro Silva?].

Primeiro padrón de habitantes do Blogomillo